“فيسبوك ماسنجر” يوجه ضربة قاتلة لمنافسه “واتساب”

أشارت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية إلى أن تطبيق التراسل الفوري “فيسبوك ماسنجر” بدأ في طرح تحديث جديد على نسخة “البيتا” التجريبية، والتي كانت بمثابة ضربة قاتلة لمنافسه الرئيسي “واتساب”.



ويضم التحديث الجديد تغييرا كبيرا في التصميم وإضافة عدد من المميزات الجديدة الحصرية.



ويوفر تطبيق “فيسبوك ماسنجر” الجديد شاشة رئيسية جديدة تجد فيها أزرارا أكثر سلاسة.



كما يضيف “فيسبوك ماسنجر” زرا أخضر جديدا كبيرا، يمكّن المستخدم من إنشاء حساب جديد بدلا من الارتباط النصي السابق.



وأضاف “فيسبوك ماسنجر” خاصية البحث عن رسائل تحوي كلمات محددة في أي دردشة سابقة.



كما تم إضافة عدد من الإعدادات الجديدة، التي تمكن مستخدم “فيسبوك ماسنجر” من إعادة تصميم التطبيق بالشكل الذي يرغب فيه.



يذكر أن “فيسبوك ماسنجر” و”واتساب” يتبعان شركة واحدة وهي “فيسبوك”، كما أن مؤسس فيسبوك، مارك زوكربرغ، كشف في تصريحات سابقة أنه يخطط لدمج التطبيقين للاستفادة من رواجهما الكبير.