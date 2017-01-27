“فلاي داماس” توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة العراقية السورية

وقعت شركة “فلاي داماس” للنقل الجوي مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة العراقية السورية المشتركة بهدف دعم التبادل التجاري بين سورية والعراق.



وتضمنت مذكرة التفاهم أن تقوم شركة “فلاي داماس” بتقديم تسهيلات لنقل الافراد والشحن الجوي لتشجيع الحركة التجارية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني والتبادل التجاري بين البلدين وتقدم الشركة حسومات على تذاكر السفر من العراق إلى سورية وبالعكس لرجال الاعمال والصناعيين المسجلين في غرفة التجارة والصناعة العراقية السورية المشتركة.



وكان اتحادا غرف التجارة السورية والغرف التجارية العراقية وقعا في العاشر من الشهر الجاري على بروتوكول تأسيس الغرفة التجارية السورية العراقية المشتركة بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتعريف رجال وسيدات الاعمال والمستثمرين بالإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في البلدين للعمل على تطويرها.

وكالات