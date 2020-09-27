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“فأر” يحصل على ميدالية ذهبية في كمبوديا

تمكن فأر يسمى “ماغوا ” من تنظيف 141 ألف متر مربع من الألغام في كمبوديا، ليساهم بذلك في تقليص خطر إصابة أو وفاة كثيرين يعيشون بالقرب من المكان.

وتقديرا لجهوده وتفانيه في عمله، منح ماغوا الذي يوصف بـ”الشجاع”، ميدالية ذهبية، وفق ما أوردت “سكاي نيوز”، الجمعة.

وماغوا، جرذ إفريقي متخصص في الكشف عن الألغام الأرضية، وقد تمكن من اكتشاف 39 منها، فضلا عن 28 قطعة من الذخائر غير المتفجرة في كمبوديا.

ومنحت الجائزة للفأر مؤسسة “بي أس دي إيه”، المعنية بشؤون الحيوانات.

وقالت المسؤولة في المؤسسة، إمي ديكين، إن “الفأر وماغوا سيستمتع بعطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يعود إلى أداء واجباته من أجل إنقاذ حياة الناس”.

وكانت مؤسسة “إي بي أو بي أو” قد درّبت ماغوا على اكتشاف الألغام الأرضية. ولفتت الجائزة الأنظار إلى معاناة عدد من سكان كمبوديا من الألغام الأرضية التي لا تزال تقتل وتصيب العديد منهم.

وتشير التقديرات إلى أنه تم زرع ما بين 4 إلى 6 ملايين لغم أرضي في كمبوديا بين عامي 1975 و1998، مما أدى إلى سقوط أكثر من 64 ألف قتيل.