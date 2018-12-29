“على سطح دمشق” ينال جائزة أفضل تصوير في مهرجان سينمائي بليبيا

حصل الفيلم الروائي القصير “على سطح دمشق” على جائزة أفضل تصوير في مهرجان إيراتو السينمائي الدولي لحقوق الإنسان بليبيا.



يتناول فيلم “على سطح دمشق” الذي كتب السيناريو له سامر محمد إسماعيل حكاية جيل يعيش حياته عبر صفحات الإنترنت ويعجز عن تحقيق طموحاته في الواقع الذي فاقمت الحرب على سورية مفارقاته وأحالت أمكنته إلى حواف خطرة معلنا حب الاستمرار في العيش رغم جميع أنواع الموت والبحث عن الحب مهما كان مستحيلا.



يذكر أن الفيلم من بطولة لينا حوارنة ووسيم قزق ولارا بدري وعامر العلي وهنوف خربوطلي ويامن سليمان وحمادة سليم والإعلاميين ربا الحجلي وطارق علي.