“طريق جديد” لمدخل مدينة اللاذقية

أكد مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور في اللاذقية عبد مناف الخليل، أن أعمال تأهيل طريق مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي ستنتهي مع نهاية الأسبوع المقبل، مبيناً أهمية إعادة تأهيل الطريق لإسهامه بتسهيل حركة المرور في المقطع اليميني المخصص للشاحنات وباصات النقل العامة.



وأشار الخليل إلى أن إعادة تأهيل الطريق تتم باستبدال المقطع اليميني من الاتوستراد بعرض 4 أمتار وطول 600 متر، مضيفاً أنه سيتم العمل على تعبيد الطريق من جديد.



ولفت مدير الشركة العامة للطرق والجسور إلى أن مشروع إعادة التأهيل يعد استكمالاً لمشروع قديم توقف العمل فيه نتيجة الأمطار الغزيرة، منوهاً بأن أعمال التأهيل ستتم بشكل كامل وبطريقة فنية تلحظ مصرف المياه المطري مع وصله بشبكة الصرف الصحي.



و في مادة سابقة أكدنا على سوء حال طريق مدخل مدينة اللاذقية، مطالبة على لسان عدد من المواطنين ومن أعضاء مجلس المحافظة بتأهيل الطريق الذي وكما ذكروا حينها بأنه يتسبب بأعطال السيارات الشاحنة بشكل يومي ويكبد أصحاب السيارات خسائر كبيرة بسبب سوء حال الطريق المحفرة.



المصدر: الوطن