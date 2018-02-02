“صنع في سورية” بدورته الـ 51 اليوم في اللاذقية
تنطلق اليوم في مدينة اللاذقية فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” في دورته الـ51 الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بمشاركة أكثر من مئة شركة صناعية وطنية في مختلف القطاعات وذلك في فندق ألمى بناء الريجة.
وأوضح عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أن الشركات المشاركة في المهرجان الذي يستمر لغاية الثامن من الشهر القادم أنجزت استعداداتها للانطلاق في هذه الدورة بحزمة من العروض والتخفيضات مساهمة منها في التدخل الايجابي في السوق المحلية وبأسعار مخفضة من المنتج الى المستهلك بعد اختصار العديد من الحلقات التجارية.
وأشار قلعه جي الذي يرأس القطاع الغذائي في الغرفة إلى النجاح الذي لاقته دورة اليوبيل الذهبي لمهرجان صنع في سورية بمدينة الجلاء الرياضية بالمزة الذي انطلق في الثامن من الشهر الحالي واستمر على مدى 14 يوما تم خلاله ولأول مرة تقديم 6 ليرات ذهبية عبر السحوبات اليومية على قسائم الشراء المقدمة من الغرفة اضافة الى مئات الجوائز اليومية والعروض الكبيرة التي قدمتها الشركات المشاركة الى جانب توزيع قسائم الشراء على أسر الشهداء والجرحى.
يذكر أن أولى دورات مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية انطلقت في دمشق في نيسان من عام 2015 كما تم تنظيم عدد من دورات المهرجان في محافظات طرطوس واللاذقية والسويداء.
إرسال تعليق جديد