“صنع في سورية” بدورته الـ 51 اليوم في اللاذقية

تنطلق اليوم في مدينة اللاذقية فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” في دورته الـ51 الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بمشاركة أكثر من مئة شركة صناعية وطنية في مختلف القطاعات وذلك في فندق ألمى بناء الريجة.

وأوضح عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أن الشركات المشاركة في المهرجان الذي يستمر لغاية الثامن من الشهر القادم أنجزت استعداداتها للانطلاق في هذه الدورة بحزمة من العروض والتخفيضات مساهمة منها في التدخل الايجابي في السوق المحلية وبأسعار مخفضة من المنتج الى المستهلك بعد اختصار العديد من الحلقات التجارية.

وأوضح عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أن الشركات المشاركة في المهرجان الذي يستمر لغاية الثامن من الشهر القادم أنجزت استعداداتها للانطلاق في هذه الدورة بحزمة من العروض والتخفيضات مساهمة منها في التدخل الايجابي في السوق المحلية وبأسعار مخفضة من المنتج الى المستهلك بعد اختصار العديد من الحلقات التجارية.