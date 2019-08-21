“سيرونيكس” تفتح باب التقسيط على المفروشات وشاشات 4K

أعلنت الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية “سيرونيكس” عن بيع منتجاتها من الشاشات الرقمية من قياسات 24 و43 و50 و55 بوصة بالتقسيط لكل العاملين بالدولة عبر طلبات جماعية عن طريق المحاسبين الذين يتعهدون بالتسديد.



وحددت ” سيرونيكس” الدفعة الأولى والقسط الشهري وعدد الأقساط والقيم الإجمالية للشاشات مبينة أن شاشة الـ24 دفعتها الأولى خمسة آلاف وقسطها الشهري خمسة آلاف بعدد أقساط 11 قسطا وقيمة إجمالية 60 ألف ليرة.



وشاشة الـ43 دفعتها الأولى 19 ألفا وقسطها عشرة آلاف بعدد أقساط شهرية 18 قسطا وبقيمة إجمالية 199 ألف ليرة وشاشة 50 دفعتها الأولى 44 ألف ليرة وقسطها الشهري 14 الف ليرة وعدد أقساطها 20 قسطا وبقيمة إجمالية 324 ألف ليرة.



فيما تبلغ الدفعة الأولى لشاشة الـ55 بوصة 45 ألف ليرة وقسطها الشهري 14500 ليرة بعدد أقساط 20 قسطا وقيمة إجمالية 335 ألف ليرة.



وأوضح مدير عام الشركة لؤي ميداني أن “الشاشات المنتجة تتمتع بجودة عالية وبكفالة لمدة عام تشمل جميع الأعطال الفنية ما عدا الكسر.



وبين أن “الشاشات ذكية وتتميز بميزات (فل اتش دي) وبث رقمي أرضي (دي تي في) والواي فاي وتصفح الانترنت بسهولة ومداخل (اتش دي) و(يو اس بي) و(اف أي) و(آر إف) و(في جي) إضافة إلى ميزة (فور كي) في شاشات الـ50 بوصة”.



وكشف ميداني عن “طرح الشركة منتجين جديدين هما الهاتف الأرضي والريسيفر (اتش دي) وسيكونان إلى جانب الشاشات ومنتجات الشركة الأخرى في جناحها الخاص بمعرض دمشق الدولي.



وبين مدير سيرونيكس أنه ولأول مرة تعلن الشركة عن طرح بيع منتجاتها من المفروشات الخشبية بالتقسيط لكل العاملين في الدولة بحد أعلى لمبلغ التقسيط يصل إلى 500 ألف ليرة ودفعة أولى 15 بالمئة من قيمة المفروشات وعلى مدة 24 شهرا بفائدة 7 بالمئة سنويا.



وكانت سيرونيكس حددت السعر النقدي للشاشات من قياس 24 بوصة بمبلغ 55 ألف ليرة سورية ومن قياس 43 بوصة 179 ألفا و50 بوصة 294 ألفا و55 بوصة 305 آلاف لافتاً.



يذكر أن الشركة افتتحت في نيسان الماضي خط تجميع الشاشات التلفزيونية وأجهزة الإرسال الرقمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 جهازا يوميا، وبلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 895ر175 مليون ليرة.



سانا