“سي إن إن”: ترامب يعد ضمن فئة المصابين “عالية المخاطر” بكورونا

كشفت طبيبة أمريكية عن المخاطر التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر إصابته بفيروس كورونا، لا سيما بسبب سنّه ووزنه، معتبرة أنه من فئة المصابين “عالية المخاطر”.

وقالت الطبيبة، آني ريميون، في حديث لقناة “سي إن إن”، إن الرئيس ترامب “يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس كورونا.. إنه كبير في السن ويعاني من زيادة في الوزن إلى حد ما، ولا نعلم إن كانت لديه أي حالة (صحية) أخرى سابقة أم لا”.

وشدد الطبيبة على أن “الأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية التي لديها خطر الإصابة الشديدة بفيروس كوفيد-19، لذلك فإن الأمر مقلق للغاية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ثبتت إصابتنا بـ COVID-19، سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور، سوف نتجاوز هذا معاً!”.

ويرى الكثير من الأمريكيين أن إصابة دونالد ترامب بكورونا دليل على أنه لم يأخذ الفيروس على محمل الجد