“زجاج ذكي” يخفض وهج الشمس ويتصل بالشرطة عند تحطمه

طورت شركة “View Inc” الأمريكية نوعاً جديداً من الزجاج، يُضبط ليغير من قوة الوهج المتدفق إلى داخل الغرف من خلال تزويد كل قطعة منه بعنوان IP خاص بها، يمكن التحكم فيه من خلال تطبيق في الهاتف الذكي.



وبحسب ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال" فإنه في حالة حدوث اقتحام للمبنى عن طريق تحطيم جزء من النافذة، فبإمكان تقنية “SmartProtect” الخاصة بالنوافذ الجديدة تنبيه نظام الأمن بالمبنى وحتى الاتصال بالشرطة.مع وجود مئات من ناطحات السحاب والمستشفيات والمدارس ومباني البيع بالتجزئة والسكنية كعملاء، تهدف View إلى الارتقاء بصناعة النوافذ التقليدية، التي ظلت إلى حد كبير دون تغيير منذ الخمسينيات من القرن الماضي.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، راو مولبوري: “أعتقد أن الوقت قد حان للتغيير، إن هواتفنا هي أكثر الأشياء ذكاء نتعامل معها في حياتنا اليومية، وسيارتنا أصبحت ذكية، وكل شيء نتعامل معه أصبح ذكياً، عدا المباني هي التي بقيت الأكثر غباءً”.



وبينت الشركة أن المنتَج الجديد يكلف أصحاب المباني خمسة أضعاف تكلفة الزجاج التقليدي، وتكلفة نظام التثبيت والتشغيل نحو 50٪، لكن هذا الزجاج سيزيد من المساحة القابلة للاستخدام، ويقلل من تكاليف الطاقة، ويزيل الحاجة إلى الستائر بالكامل.



وتقول الشركة: “إنها تعمل على تطوير مزيد من التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعرض الفيديو على الزجاج وصياغة النوافذ بألوان مختلفة”.