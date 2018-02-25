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“روزنا”.. في مشهده الأخير!

 

قبل أشهر، كان الممثل والمخرج السوري عارف الطويل أوّل من يدير كاميرا في مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب، وذلك من أجل تصوير مشاهد مسلسله “روزنا” (تأليف جورج عربجي، وإنتاج “المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني”، بطولة: بسّام كوسا، وميلاد يوسف، وندين تحسين بيك، وفاتن شاهين وآخرون). وقد انتهى الطويل، الثلاثاء الماضي من تصوير المشاهد في دمشق.

العمل بمثابة رسالة تنطلق من أحوال أسرة حلبية نالها ما نالها من الإرهاب، واضطرت للجوء إلى دمشق لفترة قصيرة. لكن الأحداث تتراكم على رأس هذه الأسرة، ويصبح لدى كل فرد منها حكاية اجتماعية ما. لتكون عودة الأضواء نحو المدينة، وهي تتعافى من نير الحرب.

هكذا، ستحاكي شخصيات المسلسل لسان حال جميع من مرّوا بتلك التجارب الصعبة، من خلال تجسيد انعكاسات طالت تلك العائلة من دون تزيين أو تلطيف!.

المصدر: الأخبار

 

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