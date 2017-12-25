“رح نبقى” فيلم واقعي قصير في ذكرى تحرير حلب من الإرهاب

اختار اللقاء الأول مع معشوقته حلب بعد سنوات من الغياب اجبرته عليها الحرب الإرهابية أن يكون مختلفا ومن هنا اختار طالب الإعلام ماروت صوفي ابن مدينة حلب القديمة انتاج فيلم واقعي قصير بعنوان “رح نبقى” هدية منه للشهباء وليكون زمن عرض الفيلم مقترنا بزمن تحريرها من رجس الإرهاب.

ويعكس الفيلم روح فريق العمل حيث عمل على إخراجه رامي عبد الله والتأليف الموسيقي لحازم جبور وتمثيل يولا قسوت وجمال وماروت صوفي واستغرق تصويره شهرا كاملا في حين يصنف ضمن الافلام الواقعية القصيرة فهو بحسب صوفي يحكي قصته الحقيقية بتفاصيل ذكرياته مع المكان الذي تربى فيه والخان المهدم الذي يعود لوالده.

ويعكس الفيلم روح فريق العمل حيث عمل على إخراجه رامي عبد الله والتأليف الموسيقي لحازم جبور وتمثيل يولا قسوت وجمال وماروت صوفي واستغرق تصويره شهرا كاملا في حين يصنف ضمن الافلام الواقعية القصيرة فهو بحسب صوفي يحكي قصته الحقيقية بتفاصيل ذكرياته مع المكان الذي تربى فيه والخان المهدم الذي يعود لوالده.