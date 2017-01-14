“رائحة فساد“ في حليب وزعته الأمم المتحدة لأطفال في مدارس حمص

قامت منظمة الامم المتحدة بتوزيع عبوات من الحليب البقري ، قريب انتهاء الصلاحية ، لأطفال في عدة مدارس في محافظة حمص



وعلمنا ان الحليب الذي تم توزيعه على الاطفال تنتهي صلاحيته في 25 من هذا الشهر رغم أن تاريخ انتاجه يعود الى 29/7/2016



ونقل المراسل في حمص شكوى الاهالي من هذه البرامج الغذائية ، مستنكرين أن يكون التعامل مع الأطفال السوريين بهذا الاستهتار



واستغرب الاهالي من عدم توزيع هذه المنتجات في بداية انتاجها، أو شراء حليب حديث الإنتاج ، مطالبين بفتح تحقيق حول الأمر ، خاصة وأن بالأمر “ رائحة فساد “



وكانت صحة حمص قد نفت لتلفزيون الخبر قبل أيام وجود اي حالة تسمم بالحليب في مدارس عكرمة



يذكر ان المنتجات الفاسدة التي وزعتها الامم المتحدة قد ادت الى تسمم نحو 250 في مخيم للنازحين في ادلب

المصدر: الخبر