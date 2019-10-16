منبج في حماية الجيش السوري: نحو اتفاق «سياسي» مع «قسد»
الجيش العربي السوري يدخل سد الفرات
مشروع قرار بإعدام اتحاد التعاون السكني
الجيش يدخل مدينتي منبج والطبقة والكثير من البلدات والقرى في شرق الفرات
«الحربي» يدمر 3 مقرات لـ«النصرة».. والجيش يكبدها خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات
اشتباكات على أطراف منبج: الأميركيون «يؤخّرون» عبور الجيش نحو شرق الفرات
استجابة رسمية عاجلة لشكاوى مزارعي التبغ
نهاية اللعبة التركية في سورية
الجيش يتحرك باتجاه حقول النفط بالرقة
الجيش يدخل "تل تمر" مقتربا حتى 20 كم من الحدود التركية شمال الحسكة
الاحتلال التركي وإرهابيوه ينفذون إعدامات وحشية بحق المدنيين
قوى الأمن تتسلم تباعا أحياء حلب الشمالية من "الوحدات الكردية"
سباق سوري - تركي على شرق الفرات
«البنتاغون» خلف ترامب: نحن منسحبون من الشمال السوري!
مجلس قبيلة طي العربية وأبناء القبائل والعشائر يدعون أبناء القبائل للانسحاب من صفوف قسد والالتحاق بالجيش العربي السوري

“رأس العين”.. نقطة ساخنة مستعصية على القوات التركية لليوم الثامن

أفاد مراسل RT في تركيا، أن الاشتباكات لم تتوقف في مدينة رأس العين، مشيرا إلى أنه من الواضح أن مدينة رأس العين هي النقطة الساخنة في اليوم الثامن من عملية “نبع السلام”.


ولفت مراسلنا اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات التركية كانت أعلنت أنها سيطرت على المدينة في اليوم الرابع من انطلاق العملية، إلا أن الاشتباكات تتصاعد وتزداد في اليوم الثامن، لا سيما في الأحياء الغربية والشرقية التي تشهد قصفا مكثفا واشتباكات عنيفة.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن عودة الاشتباكات في هذه الأحياء ناتجة عن الأنفاق التي حفرتها القوات الكردية، بهدف خوض “حرب الشوراع” ضد القوات التركية.


وقال مراسلنا إن هذه المدينة مستعصية حتى الآن على قوات “نبع السلام”، مشيرا إلى أنه يبدو أن رأس العين هي النقطة الساخنة في اليوم الثامن من عملية “نبع السلام”.

 


المصدر: RT