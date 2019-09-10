“دركسيون” اللاذقية.. نشاطات ثقافية وفنية بـ “رائحة البن”

أطلق مجموعة من الشباب في اللاذقية اسم “دركسيون” على مشروعهم، الذي يهدف إلى إقامة النشاطات الثقافية والفنية في الهواء الطلق.



و”دركسيون” يعني كافيه متنقل، وبدأ المشروع بفكرة “كنكنة” يعني باللغة التريكة “دولة القهوة”، وهي عبارة عن سيارة متنقلة تجوب شوارع اللاذقية وتقدم المشروبات للزبائن بأسعار مقبولة.



وقالت مديرة المشروع، رهام عبد الحميد “بداية رفض والدي الفكرة ولكن الدعم الذي تلقيته من أهل المدينة ومن البلدية جعلني أصر على متابعة المشروع”.



وتضيف، ” كنكنة هو نقطة البداية فقط، ومن الممكن قريبا أن نطلق كنكنة 2 وربما كنكنة 3 .. هي حلم صغير نرغب في تحويله إلى مشروع سياحي حقيقي”.

صحيفة الأيام