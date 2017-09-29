“داعش” يقتل مخرج أفلام بريطاني أثناء عمله في سوريا

قُتل مخرج بريطاني “مهمت أقصوي” في سوريا، الثلاثاء 26/9، على يد عناصر تنظيم “داعش” أثناء تصوير فيلم وثائقي عن المسلحين الأكراد.

وذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية أن “أقصوي” الذي يبلغ من العمر 32 عاماً وهو من العاصمة البريطانية لندن، وكان قد درس الإخراج في جامعة لندن، قبل أن يقرر السفر إلى مدينة الرقة السورية في حزيران الماضي.