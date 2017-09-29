“داعش” يقتل مخرج أفلام بريطاني أثناء عمله في سوريا
قُتل مخرج بريطاني “مهمت أقصوي” في سوريا، الثلاثاء 26/9، على يد عناصر تنظيم “داعش” أثناء تصوير فيلم وثائقي عن المسلحين الأكراد.
وذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية أن “أقصوي” الذي يبلغ من العمر 32 عاماً وهو من العاصمة البريطانية لندن، وكان قد درس الإخراج في جامعة لندن، قبل أن يقرر السفر إلى مدينة الرقة السورية في حزيران الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن “أقصوي” من أصل كردي التحق بـ “وحدات الحماية الكردية”، وعكف على تصويرهم خلال معاركهم ضد تنظيم “داعش”.
وكان “أقصوي”، المعروف باسمه الكردي “فيراز داج”، خارج مجمع سكني بمدينة الرقة عندما خرج عليه مسلحين من تنظيم “داعش” وأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلاً وكذلك صحفية كردية كانت برفقته.
المصدر: وكالات
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