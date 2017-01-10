“داعش” يفجر جسرين في مدينة الموصل لإعاقة عبور القوات العراقية

فجر تنظيم “داعش” الإرهابي اليوم جسرين على نهر دجلة يوصلان الساحل الأيسر لمدينة الموصل بساحلها الأيمن وذلك لاعاقة عبور القوات العراقية التي تقوم بعملية عسكرية منذ نحو 3 أشهر لطرد إرهابيي داعش من المدينة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الحربي العراقي قولها في بيان: “إن تنظيم داعش الارهابي فجر الجسر الخامس والجسر الحديدي بالموصل من جهة الساحل الأيسر على نهر دجلة وذلك في محاولة لإعاقة عبور القوات الامنية الى الساحل الأيمن”.

وتشهد محافظة نينوى منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل مركز المحافظة من إرهابيي “داعش” وقد حققت القوات الأمنية خلال الأشهر الماضية تقدما حيث دخلت الى العديد من أحياء المدينة كما حررت عشرات القرى في المحافظة.

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني عراقي بأن مدنيا وشرطياً عراقيين قتلا فيما أصيب سبعة اشخاص جراء انفجار عدة عبوات ناسفة في ثلاث مناطق بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر الأمني: إن “عبوتين ناسفتين انفجرت إحداهما قرب محال تجارية في منطقة بسماية جنوب شرق بغداد ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة”.

وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة ثالثة انفجرت في منقطة عويريج جنوب العاصمة بغداد ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح فيما استهدفت عبوة ناسفة رابعة كانت موضوعة على جانب طريق في قرية الشيخ عامر في قضاء الطارمية شمال بغداد دورية تابعة للشرطة العراقية ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

وتشهد العاصمة العراقية اعتداءات إرهابية بسيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة تستهدف المدنيين والقوات الأمنية ما أسفر عن وقوع العشرات بين قتيل وجريح.

وكالات