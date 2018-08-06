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“داعش” يعدم طالب بكلية البحوث العلمية من مختطفي السويداء

“داعش” يعدم طالب بكلية البحوث العلمية من مختطفي السويداء

أقدم تنظيم “داعش” الإرهابي على إعدام شاب سوري يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، وهو مهند أبو عمار، أحد الرهائن الموجودين لدى التنظيم الذي اختطفه مع 34 شخصاً من السويداء.

ونشرت مواقع إعلامية فيديو يظهر عملية الإعدام التي قام بها عناصر من تنظيم “داعش”، ليشير موقع “السويداء 24” إلى أن “عملية الإعدام هي الأولى التي يقوم بها التنظيم بحق مختطفي السويداء”.

يذكر أن الشاب الشهيد مهند أبو عمار من مواليد 1999 من قرية الشبكي بالسويداء، وهو طالب جامعي في كلية البحوث العلمية بدمشق، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية.

واختطف الشاب مع 34 شخصاً آخرين أثناء الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم “داعش” على قرى وبلدات السويداء، والذي تزامن مع العمليات التفجيرية الانتحارية التي ضربت المدينة.

وسبقت حادثة إعدام الشاب بساعات استشهاد رئيس مركز البحوث العلمية في مصياف أيضاً الدكتور عزيز اسبر، إثر عملية اغتيال تعرض لها بعد خروجه من منزله في مصياف، عبر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من كازية الأمان.

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