“داعش” يضرب في الكونغو ويعلن تأسيس “ولاية وسط إفريقيا”

تبنى تنظيم “داعش” هجوماً نُفّذ في جمهورية الكونغو الديمقراطية الثلاثاء الماضي، وأودى بأرواح ثمانية عسكريين، بحسب مسؤولين في هذه البلاد.



وبحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن “التنظيم الإرهابي أعلن، عبر وسائل دعايته، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في قرية كمانغو قرب حدود البلاد مع أوغاندا”.



وبالتزامن مع أول هجوم له في الكونغو الديمقراطية، أعلن التنظيم الإرهابي ما أسماه “ولاية وسط إفريقيا” في الكونغو.



وتعاني جمهورية الكونغو الديموقراطية من العنف وتفشي فيروس إيبولا.



وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أكد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، في تصريح صحفي أنه “من المتوقع أن يحاول “داعش” تعزيز تواجده في القارة الإفريقية بعد دحره عسكرياً في سوريا والعراق”.



وكان آخر عناصر تنظيم “داعش” في سوريا عقدت اتفاقاً مع قيادة “قسد” و”التحالف الدولي”، للخروج من آخر معاقلها في قرية الباغوز بريف دير الزور، ولم يعلن وجهة خروج هذه العناصر.



تلفزيون الخبر