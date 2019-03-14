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“داعش” يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

قالت “قوات سوريا الديمقراطية” إن مقاتلي “داعش” شنوا يوم الأربعاء هجومين مضادين في الباغوز على القوات التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.


وأضافت “قوات سوريا الديمقراطية” أن التنظيم لم يحرز أي تقدم وتم التصدي له.


 وأفاد المركز الإعلامي لـ”قسد” في رسالة قصيرة إلى الصحفيين، بأن الهجوم الثاني الذي شنه التنظيم بعد ظهر الأربعاء كان أقوى بكثير من الهجوم الأول.


وأضاف أن “داعش” استغل تصاعد الدخان في سماء الباغوز، موضحا أن القتال لا يزال مستمرا.


وبينت “قوات سوريا الديمقراطية” أنه لم يسقط أي قتلى أو مصابين في الهجومين.


كما أشار المركز الإعلامي لـ”قسد” إلى أن التنظيم حاول تنفيذ هجمات انتحارية لكنها باءت بالفشل.

 


المصدر: رويترز