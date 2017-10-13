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“داعش” يبحث عن مناطق جديدة للانتشار نتيجة خسائره الكبيرة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ المشاركين بجلسة وزراء دفاع بلدان رابطةالدفاع الروسية: “داعش” نتيجة خسائره الكبيرة يبحث عن مناطق جديدة للانتشار الدول المستقلة بسير مكافحة الإرهاب في سوريا والوضع في أفغانستان.

وقال نائب الوزير الروسي في حديث للصحفيين أمس: “إن الجيش السوري وبفضل الدعم الجوي الروسي تمكن من تطهير أكثر من 90% من أراضي سوريا من الجماعات الإرهابية”.

وأشار الجنرال إلى أن “داعش” وبعد تكبده خسائر فادحة في سوريا أخذ يبحث عن مناطق جديدة لينتشر فيها. وقال: “ومن بين هذه المناطق – أفغانستان حيث أخذت قوة “داعش” تزداد في الفترة الأخيرة وذلك بالإضافة لحركة طالبان”.

ونوه فومين للصحفيين في دوشنبه بأن شويغو لفت انتباه المشاركين في الجلسة إلى ضرورة توحيد الجهود لتنفيذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز الأمن الجماعي في منطقة آسيا الوسطى.

المصدر: انترفاكس

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