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“خيانة وعمليات مشبوهة”.. حكاية طبيب وزوج خائن

بعد أقل من عامين على الزواج، أقامت “مروة ي”، دعوى “خلع”، ضد زوجها “أحمد م” ، يعمل طبيبًا في إحدى المستشفيات، بعد أنّ اتهمته بإجراء عمليات مخالفة للقانون في عيادته الخاصة واستغلال الضحايا جنسيا.


زواج تقليدي وقع بين الزوجين وأثمر عن إنجاب طفلة، تروي الزوجة العشرينية: “اتجوزنا صالونات عن طريق جارة لينا في بيت أهلي في المنوفية، واتعرفت عليه في فترة قصيرة واتخطبنا، وبعدها بحوالي 7 شهور اتجوزنا واتنقلنا من المنوفية للقاهرة، طول فترة الخطوبة مكنتش بشوفه كتير بحكم شغله في القاهرة، وكل أسبوع أو اتنين ييجي يقعد معايا شوية، لكن كان رجل عادي”.


خلافات عديدة وقعت بين الزوجين بسبب خيانة الزوج، تضيف “مروة”: “من أول الجواز وبدأت تظهر عليه ردات فعل غريبة و موبايله معمول بمليون باس وورد، ومكالمات في أوقات غريبة، وطبعا كان بيقول إنّها شغل بحكم إنّه طبيب نساء وولادة، لحد ما بدأت ركز معه أكتر وعرفت الباس ورد تبع الموبايل، ولما فتحته اكتشفت مصايب تجاوزت الخيانات المتعددة”.


صدمة تعرضت لها الزوجة وتقول: “جوزي اللي المفروض محترم بيبتز المريضات عنده بصور جنسية وشات بينهم، وبيعمل عمليات إجهاض وختان بنات وشغلات مشبوهة في عيادته الخاصة، وباعتلهم صور إباحية ، انصدمت فيه طبعا ولما واجهته حط الحق عليها إني فتحت الموبايل، وطردها من البيت وكانت حامل، وبعد شهور من المفاوضات رفض يتحمل أي مصروفات للولادة، وكمان رفض يطلقها فرفعت عليه قضية خلع ونفقة الولد بعد ولادتها ”.

 


وكالات