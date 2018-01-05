“خان الحرير”.. بوابة حلب إلى العراق

تأمل حلب من وراء تنظيم معرض “خان الحرير” في بغداد في الفترة من 7 إلى 11 شباط القادم إلى فتح بوابتها إلى العراق الذي يعتبر السوق التقليدي للبضائع والمنتجات الحلبية والتي وصلت وارداتها إلى الجار الشقيق 20 مليون دولار في اليوم عام 2010 قبل أن تطيح الحرب السورية بالمبادلات التجارية جراء غلق الحدود بين سورية والعراق والتي عادت إلى عهدة جيشي البلدين.

وعقدت غرفة صناعة حلب اليوم الخميس في مقرها مؤتمراً صحفياً أوضح فيه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن المعرض، الذي ستحتضنه حلب مطلع الشهر القادم، يعد من أهم وأكبر المعارض الوطنية المتخصصة التي تستهدف فتح أسواق وآفاق جديدة للمنتج السوري في القطر العراقي الشقيق الذي يعتبر أهم بوابة لتسويقه.