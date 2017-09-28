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“حميميم” ينقل أول دفعة من أهم الأدوية إلى دير الزور

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، بأن عسكريي المركز قاموا الخميس، بنقل حزمة من الأدوية إلى مدينة دير الزور، التي رفع الحصار عنها مؤخراً.“حميميم” ينقل أول دفعة من أهم الأدوية إلى دير الزور

وقال المتحدث باسم مركز “حميميم” للمصالحة فلاديمير كورزوفاتيخ للصحفيين، “تمكنا اليوم من إيصال أول مجموعة من الأدوية”، موضحاً أن المساعدات الطبية تتضمن مضادات حيوية وأدوية لخفض الحرارة ولعلاج القلب وجهاز الدورة الدموية وكذلك أدوية للأطفال.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي، أن المركز سينقل حزمة جديدة من الأدوية إلى دير الزور الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنّ “مجموعة من الأطباء الروس ستصل أيضاً إلى المدينة”.

يذكر في هذا السياق أن سكان مدينة دير الزور يعانون من نقص في الأدوية والأطباء، كما أن هناك مستشفىً واحداً فقط لا يزال يعمل في المدينة حالياً.

المصدر: Rt Arabic

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