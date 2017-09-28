“حميميم” ينقل أول دفعة من أهم الأدوية إلى دير الزور

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، بأن عسكريي المركز قاموا الخميس، بنقل حزمة من الأدوية إلى مدينة دير الزور، التي رفع الحصار عنها مؤخراً.

وقال المتحدث باسم مركز “حميميم” للمصالحة فلاديمير كورزوفاتيخ للصحفيين، “تمكنا اليوم من إيصال أول مجموعة من الأدوية”، موضحاً أن المساعدات الطبية تتضمن مضادات حيوية وأدوية لخفض الحرارة ولعلاج القلب وجهاز الدورة الدموية وكذلك أدوية للأطفال.