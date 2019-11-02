“حارس القدس” في تناول سيرة المطران كابوتشي..؟!

يتابع المخرج باسل الخطيب تصوير مسلسل “حارس القدس” للكاتب حسن م يوسف حيث انطلقت أولى مشاهد العمل في مدينة قارة بريف دمشق و الأن في مدينة حلب.



وأوضحت الممثلة “صباح الجزائري”: أنها تؤدي شخصية فتاة لبنانية و هي مساعدة المطران حين تم نفيه إلى ايطاليا و هروبه إلى الدير في لبنان.



بدورها أعربت الممثلة “غالية طباع” عن سعادتها بأولى تجاربها التمثيلية و تواجدها مع المخرج باسل الخطيب، و تؤدي شخصية فتاة إيطالية تقوم بالتعرف على المطران و يحدث بينهم تجربة صغيرة.



بدوره أعرب الممثل “إيهاب شعبان” و الذي يؤدي شخصية المطران في المرحلة العشرينية من العمر عن سعادته و فخره بالشخصية التي يقدمها كونها شخصية مقاومة، وعن سبب مشاركته في العمل أوضح “شعبان” أن فريق العمل جيد ابتداءاً من المخرج و النص العالي السوية.



يذكر أن العمل يتناول السيرة الذاتية للمطران الراحل “إيلاريون كبوجي” الذي ولد في مدينة حلب السورية عام 1922، وكان مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس منذ عام 1965، اعتقل عام 1974 وزج في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة محاولة تهريب سلاح للمقاومة الفلسطينية، وكذلك التعاون مع جهات معادية للاحتلال. وحكم بالسجن لمدة 12 عاماً، إلا أنه أفرج عنه بعد أربع سنوات من سجنه بوساطة من الفاتيكان، ونُفي عام 1978 إلى روما.



وهو من بطولة: رشيد عساف، صباح الجزائري، إيهاب شعبان، سليم صبري، نادين قدور، أمل عرفة و غيرهم….



وهذه ليست التجربة الأولى في تناول السير الذاتية و لكن التجارب السابقة كانت غير موفقة في معظمها مثل “محمود درويش” الذي دفع بعدد كبير من المثقفين الفلسطينيين لمطالبة التلفزيون الفلسطيني بوقف عرضه، فهل ستنجح الدراما السورية بتناول السيرة الذاتية للمطران دون حدوث أي مشاكل أو تحريف بالسيرة..؟!





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