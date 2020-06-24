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“تويتر” يضع إشارة تحذير على تغريدة لترامب

وضع موقع “تويتر” إشارة تحذيرية على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد فيها المحتجين باستخدام القوة ضدهم، واعتبر “تويتر” أن التغريدة “تنتهك” قواعده المتعلقة بـ”السلوك المسيء”.

وعلق ترامب أمس الثلاثاء في سلسلة تغريدات على الاحتجاجت المستمرة منذ أسابيع ضد عنف الشرطة والعنصرية وقال في إحداها: “لن تكون هناك أبداً أي منطقة حكم ذاتي في واشنطن ما دمت رئيسكم، إذا حاولوا ذلك سيواجهون قوة جدية”.

وحجب “تويتر” التغريدة جزئياً وفرض على المستخدمين الضغط على رابطها لقراءتها، وأرفق الإشارة برسالة مفادها أن “التغريدة تنتهك قواعد تويتر المتعلقة بالسلوك المسيء، ومع ذلك، قرر موظفو تويتر عدم منع الوصول إليها، نظراً لأنها قد تكون موضع اهتمام عام”.

وفي وقتٍ سابق حظر “تويتر” حساب المعلقة والناشطة اليمينية البريطانية، كايتي هوبكنز، “لعنصريتها” وانتقادها الدائم في الفترة الأخيرة، لحركة “حياة السود مهمة” المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، وقالت شركة “تويتر” إنها أغلقت الحساب بشكل دائم، لـ”الحفاظ على أمان المنصة”، بعد انتهاك الناشطة اليمينية السياسات المتعلقة بالسلوك المسيء.

ووضع “تويتر” في وقت سابق إشارات تحذيرية على تغريدات سابقة لترامب لأنها “تنطوي على تضليل وتخرق معايير المنصة عبر الترويج للعنف”.

وكان قد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى إغلاقها، وذلك بسبب عدم دعم الموقع له وحجب بعض تغريداته كونها محرضة على العنف.