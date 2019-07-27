“تحالف”العدوان السعودي على القائمة الأممية السوداء للعام الثالث

أدرجت الأمم المتحدة تحالف العدوان السعودي ضد اليمن على قائمتها السوداء للعام الثالث على التوالي، وذلك في تقرير سنوي قدمته لمجلس الأمن الدولي.



ونقلت “رويترز” عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله في التقرير الذي يتم إصداره سنوياً عن الأطفال والصراع المسلح: إن “تحالف” النظام السعودي في اليمن قتل أو أصاب 729 طفلاً خلال عام 2018، مشيراً إلى أنه تم إدراج “التحالف” ضمن القائمة السوداء للعام الثالث.



وبرغم اعتراف التقرير بالجرائم التي ارتكبها “تحالف” النظام السعودي في اليمن، فإنه لا يفرض إجراءات ضد الأطراف التي يتم إدراجها في القائمة السوداء.



وقد أضيف “تحالف” العدوان السعودي ضد اليمن على القائمة الخاصة بجرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأطفال والشعب اليمني لفترة وجيزة عام 2016 لكن تم استبعاد “تحالف” العدوان بعد أن مارس النظام السعودي عمليات ابتزاز وضغوط على الأمم المتحدة عبر تهديده بقطع التمويل عن المنظمة الدولية.



وبموازاة الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن، سلط تقرير الأمم المتحدة السنوي الضوء على جرائم مماثلة ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، إذ كشف أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا أو أصيبوا العام الماضي على يد سلطات الاحتلال كان الأعلى منذ 2014.



وأكد التقرير أن 59 طفلاً فلسطينياً استشهدوا العام الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما أصيب 2756 آخرون.

وعلى غرار النظام السعودي استبعدت الأمم المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي من قائمتها السوداء لجرائم الحرب بحق الأطفال بعد ممارسته الضغوط على المنظمة الدولية.