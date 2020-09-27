“بلومبرغ”: الإمارات طلبت رسمياً من الولايات المتحدة شراء “إف-35”

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن دولة الإمارات تقدمت بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لإبرام صفقة لتصدير مقاتلات أمريكية من طراز “إف-35” إليها.



ونقلت الوكالة في تقرير نشرته الجمعة 25/9/2020 عن مسؤول أمريكي مطلع على الموضوع تأكيده أن تقديم الطلب الإماراتي إلى الخارجية الأمريكية جاء بعد توقيع الدولة الخليجية اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي بوساطة الولايات المتحدة في وقت سابق من سبتمبر الجاري.



ولم يكشف المسؤول عن عدد المقاتلات التي تسعى الإمارات إلى اقتنائها، ولفتت الوكالة إلى أن هذا الطلب يمثل الخطوة الأولى في عملية قد تكون طويلة لاستيراد أبوظبي أحدث المقاتلات الأمريكية من إنتاج شركة “لوكهيد مارتن”.



وامتنع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في حديث للصحفيين على خلفية أعمال الدورة الـ75 من الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، عن التعليق على هذا الموضوع.



وسبق أن وصف قرقاش رغبة أبوظبي في تحديث أسطولها من مقاتلات “إف-16” باقتناء “إف-35” بأنها “منطقية”، مشدداً على شرعية هذه المساعي.



وأثارت الأنباء عن الصفقة المحتملة ضجة واسعة في الكيان الإسرائيلي، حيث أعرب العديد من المسؤولين عن مخاوفهم من أن حصول الإمارات على “إف-35” سيهدد “تفوق إسرائيل العسكري” في المنطقة الذي ينص القانون الأمريكي على ضرورة حمايته.



وفي وقتٍ سابق أكد سفير الولايات المتحدة لدى الكيان الإسرائيلي، أن الإمارات لن تحصل في المستقبل المنظور على أسلحة أمريكية متطورة ومنها مقاتلات “إف-35” لا بعد ستة أو سبعة أعوام على الأقل.