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“براز حمامة” بريطانية بـ 30 ألف دولار

تلقى أحد ركاب القطارات في العاصمة البريطانية لندن تعويضا من شركة السكك الحديدية وقدره 27 ألف جنيه استرليني (30 ألف دولار ) بسبب انزلاقه في محطة القطارات إثر سيره على “ما يحتمل أن يكون مخلفات حمامة”.


وأظهرت البيانات التي حصلت عليها “بي بي سي” أن شركة القطارات دفعت نحو مليون جنيه استرليني في غضون خمس سنوات بسبب انزلاقات وسقطات في محطاتها في مجمل أنحاء بريطانيا.


ووقعت نصف الحوادث في محطات أوستن وبادينغتون وفيكتوريا وليفربول ستريت. وتقول شركة السكك الحديدية إن عددا قليلا جدا من الركاب يتعرض للحوادث.


وكان أكبر هذه التعويضات 39.631 ألف جنيه استرليني لراكب “انزلق في بعض السوائل” في محطة تشارينغ كروس.
بالمقابل فإن أقل تعويض دفعته الشركة 10 جنيهات لراكب انزلق في الثلج بمحطة فيكتوريا لـ “معاناته من إصابة شخصية وتمزق ردائه.”.


يذكر أن شركة الخطوط الحديدية تدير 20 محطة في أنحاء بريطانيا منها 11 في لندن، فضلا عن محطات في إدنبرة وغلاسغو ومانشيستر وليفربول وبرمنغهام وريدينغ وغيلفورد وبريستول وتمبل ميدس.