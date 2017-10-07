“انتصار” الروسية تنافس “باتريوت” الأميركية بشراسة

اتفقت السعودية وروسيا على توريد عدد من أنظمة التسليح، حيث وقعت وزارة الدفاع السعودية مع روسيا عقوداً لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400) الروسي، حيث يطلق على نظام الدفاع الجوي المتقدم S-400 الروسي الصنع اسم “انتصار” (كما يشير إليه الناتو باسم إس إيه -21 غراولر أو الهادر)..

وتعد منظومة “انتصار” أو “الهادر” هي الأقوى لنظام الدفاع الصاروخي الجوي من فئة S-300 من ناحية التطوير والترقية، بحسب موقع “Military Today”.

وبدأ نشر هذا النظام الصاروخي للدفاع الجوي بعيد المدى، على نطاق ضيق في عام 2007، ليحل محل نظامي S-200 وS-300، اللذين أحالهما الجيش الروسي إلى التقاعد.

تتميز منظومة الدفاع الصاروخي S-400 بإمكانياتها المتعددة للاشتباك مع الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وبقدرتها على الكشف والاشتباك مع أهداف على مدى 400 كم.

وذكرت بعض المصادر المطلعة لموقع “ميلتاري توداي”: إن هذا النظام بدون مبالغات قادر على الاشتباك مع الطائرات الشبح.

يتميز نظام صواريخ الدفاع الجوي S-400 بأنه تم تزويده بعدد 4 أنواع جديدة من الصواريخ، يمكن حملها معا على ظهر شاحنة نقل وإطلاق واحدة، مع مراعاة أن يتوافق ذلك مع بيئة التهديد المحيطة.

يستطيع الصاروخ الأول 48N6E3، تحقيق قصف على مدى 230 كم. بينما الصاروخ الثاني، وهو 40N6، يبلغ مداه 400 كم. يضاف لذلك أن الصاروخ الثاني مزود بإمكانية التوجية بواسطة رادار نشط ويستخدم ضد طائرات أواكس وجيه ستارز وإي إيه-بي6، المدعومة بأنظمة تشويش، وغيرها من الأهداف ذات التجهيزات المتقدمة.

أما الصاروخان الثالث والرابع في المنظومة فهما 9M96E و9 M96E2 من فئة الصواريخ الاعتراضية، والمصممة لتحقيق تأثير مباشر. ويتنافس الصاروخان 9M96E و9 M96E2 بشراسة مع الصواريخ باتريوت باك-3، الأميركية الصنع، ويهدفان إلى توفير نقطة دفاع حصينة ضد الهجمات الدقيقة وأسلحة قمع الدفاعات.

تم تجهيز النسخة الأخيرة لتعزيز أكبر، بحيث يلبي المدى المرغوب فيه والذي يبلغ 40 و120 كيلومترا على التوالي.

يصل طول الصاروخ 9M96 إلى 4.75 متر ويزن عند الإطلاق 333 كغم، بينما تقدر أوزان الرؤوس الحربية له بــ24 كغم لكل منها.

تم تجهيز صواريخ منظومة “انتصار” بأنظمة التوجيه الداخلية مع تحديث لبرامج أوامر القيادة فضلا عن راصد نشط للرادار.

تفيد نتائج الاختبارات أن المنظومة سجلت نسب نجاح غير مسبوقة تحقق لها التفوق على منافسيها، حيث تصل قدرتها على قصف الطائرات إلى 90% وتحقق نسبة 70% ضد الصواريخ من فئة هاربون.

تم تنقيح نظم الرادار والبرمجيات في منظومة S-400، مع إضافة رادار استحواذ جديد.

يمكن نقل وإطلاق صواريخ منظومة “انتصار” بواسطة شاحنة جر طراز BAZ-64022 سداسية الدفع. أو MZKT-7930 ثمانية الدفع. ويستقر مركز القيادة على شاحنةUral-532301 ثمانية الدفع.

كما تتوافر أيضا نسخة محمولة من S-400، على ظهر شاحنة من طراز MZKT-7930 ذات الشاسية ثماني الدفع. وتحظى هذه النسخة المحمولة بقدرة أفضل على التنقل عبر مختلف المناطق بما يوفر ميزة الوقت القصير لإعادة الإنتشار.

المصدر: العربية