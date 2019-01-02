“الوحدات الكردية” تمدد فترة الاحتفاظ بالمجندين لديها بشكل إجباري

أصدرت ما تسمى “قوات الحماية الذاتية” التابعة لـ “الوحدات الكردية” أمس الثلاثاء 1 كانون الثاني 2019 تعميماً يتضمّن الاحتفاظ بعناصر الدورة “31 ” من دورات “التجنيد الإجباري” لمدة شهر كامل.



وجاء في التعميم، الذي يحمل الرقم 36 والموجّه إلى كافة النقاط والمراكز العسكرية التابعة لـ “قوات الحماية الذاتية”، دعوةً للاحتفاظ بعناصر الدورة 31 من دورات التجنيد الإجباري، معللةً ذلك بسبب الظروف الراهنة.



وتأتي هذه التطورات بعد التهديدات التي أطلقها جيش الاحتلال التركي الهادفة لاحتلال مناطق جديدة في ما يسمى “شرق الفرات” الواقعة تحت سيطرة “الوحدات الكردية”، التي تقود قوات “قسد”.



يشار إلى أن “الوحدات الكردية” قامت منذ سنوات بحملات عسكرية لفرض “التجنيد الاجباري” على فئة الشباب الذين تتراواح اعمارهم من 18 سنة و حتى 30 سنة، ، مدة تسعة أشهر مستمرة، وزجهم في حملاتها العسكرية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب.





الخبر