“النصرة” تختبر جهوزية الجيش جنوب حلب فتخسر 30 إرهابياً

وأفاد مصدر ميداني أن عناصر من “النصرة” حاولوا شن عملية عسكرية من محور خان طومان- المستودعات باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري الذي رصد عملية التسلل وتعامل معها بقوة نارية صاروخية ومدفعية غزيرة أفقدت المهاجمين صوابهم بعد تناثر جثث قتلاهم في منطقة الاشتباك.

وأفاد مصدر ميداني أن عناصر من “النصرة” حاولوا شن عملية عسكرية من محور خان طومان- المستودعات باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري الذي رصد عملية التسلل وتعامل معها بقوة نارية صاروخية ومدفعية غزيرة أفقدت المهاجمين صوابهم بعد تناثر جثث قتلاهم في منطقة الاشتباك.

وأضاف المصدر أن “النصرة” عجزت عن سحب جثث قتلاها بعد مقتل أكثر من 30 إرهابياً في محور قتالي يمتلك الجيش السوري المبادرة فيه، ما أجبر الإرهابيين على التراجع إلى خطوط قتالهم الخلفية إثر خسارتهم عربيتين قتاليتين مدرعتين ودبابة و3 مدافع و5 عربات سيارات دفع رباعي مثبت على بعضها مدافع رشاشة.

وأضاف المصدر أن “النصرة” عجزت عن سحب جثث قتلاها بعد مقتل أكثر من 30 إرهابياً في محور قتالي يمتلك الجيش السوري المبادرة فيه، ما أجبر الإرهابيين على التراجع إلى خطوط قتالهم الخلفية إثر خسارتهم عربيتين قتاليتين مدرعتين ودبابة و3 مدافع و5 عربات سيارات دفع رباعي مثبت على بعضها مدافع رشاشة.