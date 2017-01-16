“المعارضة السورية” تعرض السلام على “إسرائيل” مقابل نزع السلاح الفلسطيني
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“المعارضة السورية” تعرض السلام على “إسرائيل” مقابل نزع السلاح الفلسطيني

عرضت “جبهة الإنقاذ الوطني السورية المعارضة” ما قيل إنه “خارطة طريق للسلام” بين سوريا و”إسرائيل” تتضمن نزع السلاح الفلسطيني.

وذكرت إذاعة “إسرائيل” بحسب روسيا اليوم أن الخارطة تتضمن اعترافا بـ”إسرائيل” وإيجاد تسوية عادلة لقضية الجولان ترضي كلا الشعبين السوري و”الإسرائيلي”، بحسب ما نقلت الإذاعة عن المعارضين السوريين.

وتضمنت “الخارطة” الانتقال بالعلاقة بين سوريا و”إسرائيل” من مرحلة العداء إلى مرحلة الصداقة والتعاون ثم التحالف والعلاقات الاستراتيجية.

كما تتضمن خارطة الطريق إلغاء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتحويلها إلى مناطق سكنية وحل كل التنظيمات المسلحة الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية.

وبالنسبة لإيران تنص الوثيقة على طرد جميع الخبراء والضباط العسكريين والأمنيين الإيرانيين وعناصر حزب الله من الأراضي السورية.

وكان منسق “جبهة الإنقاذ الوطني السورية المعارضة”، فهد المصري، أعلن، في نيسان الماضي، أن سوريا الجديدة لن تكون قوة معادية لـ”إسرائيل”.

وكالات

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