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“المركزي” يخفض سعر صرف الدولار رسمياً

خفّض المصرف المركزي سعر صرف الدولار أمام الليرة بنحو 5 ليرات، بعد أن حافظ على سعر واحد طوال 325 نشرة أصدرها منذ أقل من عام.“المركزي” يخفض سعر صرف الدولار رسمياً

وحدد المركزي سعر صرف الحوالات أمس بـ510 ليرات للدولار، بدلاً من 514,85 ليرة، ووسطي سعر صرف الدولار لدى المصارف ومؤسسات الصرافة 515 ليرة بدلاً من 517,43 ليرة، وهو ما رافقه تخفيضات متباينة بأسعار صرف أغلب العملات الأجنبية أمام الليرة.

وكشف مدير مسؤول بالمركزي عن قرار مرتقب يسمح لمؤسسات الصرافة باستخدام حصيلتها من القطع الأجنبي جراء التحويلات الخارجية في تلبية الطلب عليه، بدلاً من بيعه للمركزي.

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