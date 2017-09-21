“القاعدة” تغادر سوريا إلى ميانمار

ذكرت عدة مواقع إعلامية أن شرعيي تنظيم “القاعدة” وأنصارها في سوريا شرعوا بالتوجه إلى ميانمار لتكون الوجهة الجديدة لهم، وسط اعترافات كثيرين من عناصر التنظيم بخسارته في سوريا.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن أنصار القاعدة وعناصرها باتو يصفون القتال في سوريا بالـ”فتنة” بعد ما آلت إليه الأمور من اقتتال شهدته الساحة السورية بين جماعات مسلحة وعناصر “جبهة النصرة” في مناطق متفرقة من سوريا وخصوصاً في إدلب.