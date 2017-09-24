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“الفيس بوك” ينتحل صفة “النشرة الرسمية”.. يرفع الأسعار ويخفضها “حماية المستهلك” تنفي ما يشاع.

أصبحت صفحات التواصل الاجتماعي تطلق الأحكام وتصدر القرارات، ومنها تحديد الأسعار في الأسواق وإصدار النشرة“الفيس بوك” ينتحل صفة “النشرة الرسمية”.. يرفع الأسعار ويخفضها “حماية المستهلك” تنفي ما يشاع. التسعيرية، في ظل صمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وابتعادها عن الأسواق، مع غياب الرقابة وفق ما أوضح متابعون للشأن الخدمي، حيث تناقلت بعض الصفحات أخباراً ونشرات عديدة لانخفاض كبير في أسعار الشاورما والفروج (بروستد ومشوي ومسحب) في الأسواق.

واعتبر المتابعون أن تناقل هكذا أخبار عبر حسابات “التواصل الاجتماعي” يأتي في مصلحة أصحاب المحال من أجل تخفيف الضغط عليهم، بعد أن وصل سعر سندويشة الشاورما في محال دمشق إلى ألف ليرة، إضافة إلى ترك حالة رضا وتفاؤل لدى المواطن الذي نزل ليتأكد من صحة الأخبار، إلا أنه تفاجأ عندما استقبل أصحاب المحال الموضوع باستهزاء وضحكة على ما سمعه قائلين: اذهبوا واشتروا من “الفيس بوك” وفق ما نقل بعض المواطنين، موضحين أن الأسعار تختلف من محل إلى آخر وترتفع بشكل مزاجي من دون الإعلان عن السعر حسب نشرة “حماية المستهلك”، ما جعلهم يفقدون ثقتهم بمديريات “حماية المستهلك” ولاسيما أن همّها الأوحد التغني بالضبوط المنظمة التي لاتسمن ولا تغني عن جوع!!.

ولم تكن مفاجأة المواطنين من عدم مصداقية ما نُشر فقط، بل زاد استغرابهم من تصريحات المعنيين في وزارة “حماية المستهلك” التي نفت ما يُشاع عن أي تغيير للأسعار، حيث أكدوا أنه لم يصدر أي قرار عن أي مديرية بهذا الخصوص.

وبدورنا اتصلنا بمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، الذي بيّن أن هناك انخفاضاً في سعر الفروج وذلك يرجع إلى زيادة عدد المربين بشكل عام، مستبعداً في الوقت نفسه أن يكون الانخفاض مؤقتاً، موضحاً أن معظم الأسعار التي تُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وأن الأسعار الرسمية تُنشر على الصفحة الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق.

وأشار شعيب إلى أن هناك حملات مكثفة من دوريات الرقابة على جميع الأسواق، مع ضرورة أن يرتقي عنصر حماية المستهلك بعمله وأدائه وسلوكه إلى مستويات أكثر تطوراً، بحيث لا يقتصر عمله على تنظيم الضبوط والإعلان عن الأسعار والبحث عن التجاوزات، بل معالجة الخطأ وعدم تكراره، داعياً إلى تعزيز ثقافة الشكوى عند المواطن، خاصة وأن من خلاله تمّ ضبط العديد من حالات الغش والفساد والتلاعب في الأسواق.

يُشار إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق نظمت خلال الشهر الماضي 672 ضبطاً متنوعاً، منها 272 عدم الإعلان عن السعر و41 بيع زائد و23 بيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى مخالفات أخرى. وبلغ عدد الضبوط المصالح عليها 550، كما بلغ عدد الدوريات الموزعة 936 دورية.

المصدر: علي حسون- البعث

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