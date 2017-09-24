“الفيس بوك” ينتحل صفة “النشرة الرسمية”.. يرفع الأسعار ويخفضها “حماية المستهلك” تنفي ما يشاع.

أصبحت صفحات التواصل الاجتماعي تطلق الأحكام وتصدر القرارات، ومنها تحديد الأسعار في الأسواق وإصدار النشرة التسعيرية، في ظل صمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وابتعادها عن الأسواق، مع غياب الرقابة وفق ما أوضح متابعون للشأن الخدمي، حيث تناقلت بعض الصفحات أخباراً ونشرات عديدة لانخفاض كبير في أسعار الشاورما والفروج (بروستد ومشوي ومسحب) في الأسواق.

واعتبر المتابعون أن تناقل هكذا أخبار عبر حسابات “التواصل الاجتماعي” يأتي في مصلحة أصحاب المحال من أجل تخفيف الضغط عليهم، بعد أن وصل سعر سندويشة الشاورما في محال دمشق إلى ألف ليرة، إضافة إلى ترك حالة رضا وتفاؤل لدى المواطن الذي نزل ليتأكد من صحة الأخبار، إلا أنه تفاجأ عندما استقبل أصحاب المحال الموضوع باستهزاء وضحكة على ما سمعه قائلين: اذهبوا واشتروا من “الفيس بوك” وفق ما نقل بعض المواطنين، موضحين أن الأسعار تختلف من محل إلى آخر وترتفع بشكل مزاجي من دون الإعلان عن السعر حسب نشرة “حماية المستهلك”، ما جعلهم يفقدون ثقتهم بمديريات “حماية المستهلك” ولاسيما أن همّها الأوحد التغني بالضبوط المنظمة التي لاتسمن ولا تغني عن جوع!!.