“السورية للتأمين” تجري تعديلات على عقد التأمين للسيارات
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“السورية للتأمين” تجري تعديلات على عقد التأمين للسيارات

كشف مدير التأمين على السيارات في المؤسسة العامة السورية للتأمين صفوان النحاس أن المؤسسة في صدد إصدار قرار“السورية للتأمين” تجري تعديلات على عقد التأمين للسيارات يقضي بإجراء بعض التعديلات في مجال التأمين على السيارات، منها مضاعفة القيم التأمينية لأسعار السيارات الدنيا لتصبح أكثر واقعية مع أسعار السوق.

وقال النحاس: أسعار السيارات ارتفعت خلال الأعوام السابقة بشكل مطرد، موضحاً أن المؤسسة تطرح منتجها التأميني للمركبات على أربع شرائح وهي التأمين على القيم التأمينية المعتمدة أو إمكانية مضاعفتها وكذلك التأمين على القيم السوقية للمركبات أو 75 بالمئة منها وبذلك يكون العقد التكميلي يغطي رغبات المؤمنين ومتطلباتهم للراغبين بالتأمين التكميلي على مركباتهم.

وبين النحاس أنه يتم توسيع التغطية التأمينية لشريحة الأشخاص الذين يحق لهم القيادة من الأقارب للسيارة السياحية الخاصة إضافة للمؤمن وأفراد عائلته وكذلك السماح لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية أن يسموا سائقاً إضافياً عليها وذلك بعد التأكد من انتفاء حالة التأجير للسيارة.

المصدر: الوطن

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