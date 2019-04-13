“السترات الصفراء” يعدون لمظاهرات حاشدة

يستعد محتجو حركة “السترات الصفراء” لتنظيم مظاهرات حاشدة في فرنسا اليوم للسبت الثاني والعشرين على التوالي رفضاً لسياسات الرئيس ايمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية وللمطالبة باستقالته.



وأفادت وكالة فرانس برس بأن احتجاجات حركة “السترات الصفراء” المزمعة في كل من باريس ومرسيليا وغرونوبل وليل وتولوز وغيرها تأتي استعداداً لتنظيم يوم عظيم جديد وعد به مسؤولو الحركة في الـ 20 من نيسان الجاري تزامناً مع إعلانات وعد بها ماكرون في محاولة لاحتواء الاحتجاجات والخروج من الأزمة التي تشهدها فرنسا.



وكعادته استبق وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير احتجاجات اليوم بإطلاق تهديدات بالتصدي للمتظاهرين معلنا عن “الاستعداد لخوض المعركة” واتخاذ تدابير وصفها بالمناسبة.



وتعد مظاهرات اليوم الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ السلطات قانوناً أعدته لاستهداف المتظاهرين مخصصاً لمحاكمة من وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون” يوم الخميس الماضي.



كما فرضت السلطات الفرنسية مجدداً اليوم حظراً على المظاهرات في جادة الشانزليزيه الباريسية وعدد من المدن الأخرى مثل ليل وليون ومونتوبان.



وبدأت الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد ماكرون وسياساته والتي أطلق عليها اسم السترات الصفراء في الـ17 من تشرين الثاني الماضي وسرعان ما انتشرت في كل أنحاء فرنسا، كما انتقلت إلى دول أوروبية أخرى وواجهت السلطات الفرنسية هذه الاحتجاجات بقمع مفرط أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.