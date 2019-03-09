“السترات الصفراء” .. دعوات لمظاهرات نسائية

للأسبوع السابع عشر على التوالي يستعد محتجو السترات الصفراء ومناصروهم للخروج إلى شوارع باريس والمدن الفرنسية اليوم في مسعى لإعطاء زخم جديد لتحركاتهم المناهضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وسط تعبئة شعبية واسعة ودعوات نسائية للمشاركة المكثفة في الاحتجاجات.



وذكرت وكالة “فرانس برس” أن نساء “السترات الصفراء” دعون إلى احتجاجات وتجمعات واسعة في باريس انطلاقاً من جادة الشانزيليزيه بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.



ودعا عدد من قادة “السترات الصفراء” إلى اعتصام واسع وتعبئة كبيرة أيام الثامن والتاسع والعاشر من الشهر الجاري وقال مكسيم نيكول وهو من قادة الحركة الخميس الماضي في شريط مصور سنبيت في الشوارع في هذه الأيام.



وأكد المحتجون أن التعبئة مستمرة منذ الأسبوع الفائت بالتزامن مع انتهاء “النقاش الوطني الكبير” الذي دعا إليه الرئيس ماكرون في منتصف كانون الثاني الماضي في محاولة منه لاحتواء الاحتجاجات والاستياء الشعبي لتلبية مطالب المحتجين لكن محتجي السترات الصفراء عدوا هذه الدعوات والنقاش “مهزلة”.