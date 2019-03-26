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“الدفاع” الروسية تعلن ارتقاء 3 عسكريين روس على يد إرهابيين بدير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتقاء ثلاثة عسكريين روس على يد تنظيمات إرهابية في دير الزور بعد أن كانوا في عداد المفقودين منذ نهاية شهر شباط الماضي.


وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن العسكريين الثلاثة وقعوا في كمين نصبه إرهابيون لهم أثناء عودتهم بعد تنفيذ مهامهم بنقل المساعدات الإنسانية إلى إحدى البلدات في دير الزور نهاية الشهر الماضي.


وبينت الوزارة أنه ومنذ تلقي المعلومات عن فقدان العسكريين الثلاثة باشرت وزارة الدفاع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية بالبحث عن العسكريين وتم تنفيذ عملية أسفرت عن القضاء على جماعة إرهابية مكونة من نحو 30 إرهابياً من الجماعة المسؤولة عن الهجوم على العسكريين الروس.