“الثوري الإيراني” يوقف سفينة محملة بالوقود المهرب في الخليج

أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية اليوم أن الدوريات البحرية التابعة له أوقفت سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب من إيران يوم الأحد الماضي.



وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس في بيان اليوم: إن الدوريات البحرية التابعة لمنطقة حرس الثورة الإسلامية الأولى في الخليج ومضيق هرمز قامت يوم الأحد بتوقيف سفينة أجنبية كانت تحمل مليون ليتر من الوقود المهرب في جنوب جزيرة لارك، موضحةً أن العملية تمت بعد إنجاز التنسيق اللازم وصدور قرار الأطراف القضائية المعنية بهذا الشأن في إطار عمليات الرصد ومراقبة تنقل السفن في الخليج والتصدي للتهريب المنظم.



وأضاف البيان: كان على متن السفينة 12 شخصاً وكانت في طريقها لنقل الوقود إلى سفن أجنبية في المياه الدولية، نافياً في الوقت نفسه توقيف أي ناقلة أو سفينة أخرى في الأيام الأخيرة.