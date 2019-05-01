“التربية” تعلن عن مسابقة لانتقاء 15 ألف معلم ومعلمة

أعلنت وزارة التربية عن إجراء مسابقة لانتقاء 15 ألف معلم ومعلمة لتعيينهم بوظيفة معلم من الفئة الثانية.



وأوضحت الوزارة في إعلانها أن تقديم الطلبات يبدأ في ديوان مديريات التربية اعتباراً من بداية الدوام الرسمي يوم الأحد الواقع في 9-6-2019م وينتهي بنهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الواقع في 4-7-2019م.



وتضمن الإعلان الشروط المطلوبة للتقدم إلى مسابقة الانتقاء وهي أن يكون المتقدم حائزاً شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي أو العلمي أو ما يعادلها وألا يكون منتسباً إلى إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو المعاهد العليا أو المتوسطة وأن يكون قد مارس مهنة التعليم بالوكالة في المدارس الرسمية في سورية بشكل مستمر أو متقطع لمدة لا تقل عن “500” يوم عمل فعلي وأن يكون من المسجلين في القيود المدنية للجمهورية العربية السورية أو من كان في حكمهم قبل تاريخ صدور هذا الإعلان.