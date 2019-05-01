الاحتلال التركي ينشر الفوضى في تل رفعت ويواصل «تتريك» عفرين
الأسطول الروسي يتخذ مواقع في المتوسط «تمكنه من إغراق» البوارج الأميركية
بيدرسن إلى مجلس الأمن فَجنيف ...تجديد الرهان على «اتفاق إدلب»
المركزي السوري يطلق حملة رسمية لدعم الليرة
هجوم عنيف على محور مساكن البحوث في حلب والجيش السوري يتصدى
وصول الأسيرين المحررين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر القنيطرة
مبيدات لا تقتل “الخنافس” لكنها تدفعها للهروب!
ميليشيا “قسد” تطلق النار على مظاهرات تطالب بطردها من ريف دير الزور
احتفالات بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس
الجيش يقضي على إرهابيين بمحيط جبل شحشبو
2 مليون طن إنتاج القمح والشعير بالحسكة
قريباً تحرير أسرى سوريين مقابل رفات زخاريا
بوتين: انتصار الأسد أمر واقعي ..والمعارضة هي من يعرقل الحل
مع التراجع الجديد لليرة.. المركزي السوري يعد ويتوعد
حجو : 60 ألف جثة شهيد مدني و100 ألف جريح خلال سنوات الحرب..
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

“التربية” تعلن عن مسابقة لانتقاء 15 ألف معلم ومعلمة

أعلنت وزارة التربية عن إجراء مسابقة لانتقاء 15 ألف معلم ومعلمة لتعيينهم بوظيفة معلم من الفئة الثانية.


وأوضحت الوزارة في إعلانها أن تقديم الطلبات يبدأ في ديوان مديريات التربية اعتباراً من بداية الدوام الرسمي يوم الأحد الواقع في 9-6-2019م وينتهي بنهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الواقع في 4-7-2019م.


وتضمن الإعلان الشروط المطلوبة للتقدم إلى مسابقة الانتقاء وهي أن يكون المتقدم حائزاً شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي أو العلمي أو ما يعادلها وألا يكون منتسباً إلى إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو المعاهد العليا أو المتوسطة وأن يكون قد مارس مهنة التعليم بالوكالة في المدارس الرسمية في سورية بشكل مستمر أو متقطع لمدة لا تقل عن “500” يوم عمل فعلي وأن يكون من المسجلين في القيود المدنية للجمهورية العربية السورية أو من كان في حكمهم قبل تاريخ صدور هذا الإعلان.