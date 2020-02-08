“التحالف العربي” بقيادة السعودية يستهدف 4 محافظات يمنية بأكثر من 16 غارة جوية

استهدف طيران “التحالف العربي” بقيادة السعودية، أمس الجمعة، 4 محافظات يمنية بسلسلة غارات جوية.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن الناطق الرسمي باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية محمد عبد السلام، أكد أن طيران التحالف شن 17 غارة على عدة محافظات في اليمن.



حيث أوضح الناطق باسم الجماعة اليمنية أن طيران “التحالف” نفذ 5 غارات على منطقة العطن في مديرية بكيل المير في محافظة حجة شمال غربي اليمن، أدت إلى نفوق مواشي وإلحاق أضرار مادية.



وأضاف أنه تم استهداف منطقة المزرق في مديرية حرض شمال غربي حجة، بـ 3 غارات جوية.



أيضاً، شن الطيران المذكور 3 غارات على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية باقم شمال صعدة.



ولفتت القناة اليمنية إلى أن طيران “التحالف” نفذ أيضاً، 3 غارات جوية على مديرية الغيل جنوب غربي محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، فيما تعرضت محافظة صنعاء وسط اليمن وتحديداً مديرية نهم، لقصف بـ 3 غارات جوية، وبذلك تكون حصيلة الغارات 17 غارة.



من جهة ثانية، نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن ما وصفته بمصدر مسؤول في مطار صنعاء، تأكيده أن الأمم المتحدة ألغت رحلة كانت مقررة أمس الجمعة، لنقل دفعة ثانية “23 مريضاً يمنياً من المصابين بأمراض مستعصية” إلى الخارج عبر مطار صنعاء الدولي، مع الإشارة إلى أنه لم يذكر سبب الإلغاء.



وكانت الأمم المتحدة دشنت قبل أيام، الجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء، برحلة أقلت 7 مرضى بينهم أطفال مصابون بالفشل الكلوي، و7 مرافقين إلى عمّان.



يذكر أن اليمنيين يعيشون أوضاعاً سيئة بسبب الحرب التي يشنها “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، بقيادة السعودية، على مناطق مختلفة من اليمن، وذلك منذ أكثر من 5 سنوات، الأمر الذي تسبب بسقوط آلاف الضحايا والإصابات فضلاً عن انتشار الأمراض مثل الكوليرا والمجاعة بين الأطفال.

وكالات