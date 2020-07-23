“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن: قررنا تقليص قواتنا في سورية والعراق ببطء

أكد نائب قائد قوات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان، أنه لم يتم القضاء على تنظيم “داعش” في سورية والعراق، مشيراً إلى أن “التحالف الدولي” في سورية قرر تقليص تواجده في سورية والعراق بشكل تدريجي.



وقال إيكمان خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد: “إن القوات الأمريكية، التي تمثّل الجزء الأكبر من قوة التحالف في العراق وسورية، سيتمّ تقليصها ببطء” وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.



وأضاف حتّى إذا كان التحالف الدولي “حتى إذا كان التحالف يدرك أنّه لن يتمّ القضاء على داعش بالكامل، لكنه قرر تخفيف قواته في العراق”.



وتابع إيكمان أنّ التحالف سلّم بالفعل عدداً من القواعد العسكرية إلى الجيش العراقي، مشيراً إلى أنّ معسكر “بسماية” التدريبي الضخم القريب من بغداد تم تسليمه للقوات العراقية.



يشار إلى أن “التحالف الدولي” كان يزعم باستمرار أنه يحارب تنظيم “داعش” في سورية والعراق، في حين أن العديد من التقارير التابعة للمنظمات الحقوقية والدولية أكدت أن “التحالف الدولي” كان يستهدف بغاراته مناطق المدنيين بدلاً من استهداف مناطق انتشار “داعش”.