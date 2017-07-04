“التحالف الأمريكي” يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 9 مدنيين بريف الحسكة

ارتكب أمس طيران “التحالف الأمريكي” مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها 9 مدنيين في قرية كشكش زيانات بريف الحسكة الجنوبي.



وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات “التحالف الدولي” المزعوم بحجة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي اعتدت على قرية كشكش زيانات “15 كم جنوب مدينة الشدادي” بريف الحسكة الجنوبي ما تسبب باستشهاد 9 مدنيين ووقوع اضرار مادية بالمنازل والممتلكات.



وارتكب طيران “التحالف الأمريكي” الأسبوع الماضي 3 مجازر بحق السوريين عبر اعتدائه على قرية الدبلان ومدينة الميادين وبلدة الصور بريف دير الزور راح ضحيتها أكثر من 90 مدنيا معظمهم من الاطفال والنساء.



واستخدم “التحالف الدولي” قنابل الفوسفور الابيض المحرمة دوليا خلال عدوان نفذه في التاسع من الشهر الماضي على الاطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة اضافة الى حي السباهي ما تسبب باستشهاد 17 مدنيا.



وتزعم واشنطن التي شكلت “التحالف الدولي” خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الامن منذ اب 2014 بأنها تحارب الارهاب الدولي في سورية في حين تؤكد الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.

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