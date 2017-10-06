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“التجارة الداخلية” ومربو الدواجن: لا ارتفاع في أسعار الفروج خلال الأيام القادمة

اتفق المشاركون في الاجتماع الذي عقد بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورابطة مربي الدواجن وممثلين عن مربي الدواجن بالمحافظات على عدم ارتفاع سعر مبيع الفروج خلال الأيام القادمة .“التجارة الداخلية” ومربو الدواجن: لا ارتفاع في أسعار الفروج خلال الأيام القادمة

وحدد المشاركون في الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي ورئيس رابطة مربي الدواجن نزار سعد الدين وممثلين عن مربي الدواجن بالمحافظات سعر مبيع صوص الفروج للمربين ب 200 ليرة سورية فقط وأن لا يتجاوز سعر مبيع الفروج 600 ليرة سورية .

و اتفق المجتمعون أن كل من يخالف ما جاء في الاجتماع سيتعرض لأشد العقوبات وفق أحكام القانون /14/ لعام /2015/ .

وكشف المشاركون في الاجتماع أنه لا صحة لما يشاع أن سعر الفروج سيشهد ارتفاعا خلال الأيام القادمة وكل ما يتم تناقله إنما يهدف إلى خلق بلبلة و تشويه الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تخفيض سعر الفروج بأنواعه و الشاورما وخلق فوضى في سوق الفروج الحي والمنظف وأنه تم تحديد سعر مبيع الفروج بأنواعه و الشاورما بالاتفاق مع الجمعية الحرفية المعنية بعد حساب بيان التكلفة و إضافة هامش الربح.

المصدر: الوطن اون لاين

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