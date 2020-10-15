“الإدارة الذاتية” تسمح للعوائل السورية بالخروج من مخيم الهول

أعلنت “الإدارة الذاتية” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، أنها قررت إخلاء مخيم الهول في ريف الحسكة من اللاجئين.



ووفقاً لما نشرته قناة “روسيا اليوم”، أصدرت ما يسمى بـ “الإدارة الذاتية” أمس الأربعاء قراراً يقضي بالسماح للعوائل الراغبة، بالخروج من مخيم “الهول” للاجئين في ريف الحسكة شرقي سورية.



وجاء في القرار: “بناء على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 تشرين الأول، بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية ومجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية، أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية القرار رقم 146، القاضي بإخراج العوائل السورية النازحة والمقيمة في مخيم الهول الراغبين بالخروج من المخيم والعودة إلى مناطقهم”.



وأضاف: “الموافقة على السماح بخروج تلك العوائل تتم بعد استكمال الإجراءات اللازمة أصولاً”.



يشار إلى أن مخيم الهول أنشأته ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، وجمعت فيه عوائل تنظيم “داعش” مع أهالي قرى ريف دير الزور الذين منعتهم من العودة إلى منازلهم، بعد زعمها القضاء على تنظيم “داعش”، ويشهد المخيم وغيره من المخيمات التي تسيطر عليها “قسد” أوضاع إنسانية وأمنية مأساوية حصدت أرواح العديد من المدنيين جراء نقص الرعاية الصحية والغذائية.