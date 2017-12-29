“الأرض السورية” لوحات لرسام روسي عن عودة الحياة إلى مدن سورية

تحت عنوان “الأرض السورية” قدم الرسام الروسي فاسيلي نيستيرينكو سلسلة من اللوحات التي تتحدث عن عودة الحياة إلى المدن السورية بعد تحريرها.





وتحمل اللوحة الرئيسية من سلسلة لوحات نيستيرينكو اسم “العودة إلى الحياة”، التي يقول نيستيرينكو إنها “تجسد امرأة عربية تحمل طفلاً بيدها وتقف على خلفية أنقاض مدينة تدمر. وتنظر إلى الوراء لتقول، وداعاً لسنوات النزوح قبل العودة إلى المدينة”.





وتجسد لوحة أخرى دبابة تقف في حديقة للأطفال. كما أن هناك لوحة أخرى لقذيفة مزروعة في الأرض بين الآثار القديمة.





وعرض نيستيرينكو لوحات أخرى تحت عناوين “ستالينغراد السورية” و”أطلال تدمر” و”الحرب قريبة” و”الحياة في كل مكان”، التي تجسد أطفالاً يلعبون بالكرة بالقرب من حافلة مزقها الرصاص.





واشتهر الرسام الروسي بلوحاته عن المواضيع التاريخية الروسية والمسيحية.





وزار نيستيرينكو سوريا في عام 2017، حيث أراد التعرف على البلاد ورؤية عواقب الحرب واستكمال أعماله حول تاريخ الجيش الروسي.



