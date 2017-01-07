“اسرائيل” تعاقب الأمم المتحدة بتقليص 6 ملايين دولار من تمويلها

في رد جديد على قرار مجلس الأمن تجريم الاستيطان، قررت “إسرائيل” خصم ستة ملايين دولار من الأموال التي تمد بها الأمم المتحدة، وهو المبلغ، بحسب مصادر إسرائيلية، الذي تدفعه الولايات المتحدة لمؤسسات تعمل لمساعدة الفلسطينيين.



وأصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعليمات لوزارة الخارجية، تنص على وقف تمويل خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين.



ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات حقوق إنسان وأخرى بحثية تعمل في المجتمع الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة، وأخرى تصدر أبحاثًا وأنشأت مراكز معلومات بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وتعمل إحدى المؤسسات في بحث “تأثير العمليات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني”.



ولا تزال حكومة الاحتلال قلقة من أن تدفع فرنسا والولايات المتحدة بخطوة دولية أخرى في موضوع “الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني” قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

المصدر: فلسطين اليوم