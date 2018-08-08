“إسرائيل” تدعو الموحدين الدروز للانتقال إلى سوريا وإقامة دولة درزية هناك؟!

ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية أن ناتان ايشل وهو أحد المقربين من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو دعا الدروز في الأراضي المحتلة إلى الانتقال إلى سوريا وإقامة دولة درزية هناك، وذلك على خلفية احتجاجهم على قانون القومية الذي أقره الكنيست.



ونقل الصحافي “امنون ابراموفيتش” في القناة “الثانية عشر” عن ايشل قوله “بعد أن انطلقنا، لا ينبغي تغيير أي كلمة في قانون القومية، وأي شخص لا يناسبه ذلك، فإن لديه جماعة درزية كبيرة في سوريا وهو مدعو لإقامة الدولة الدرزية هناك”.

وسارع مكتب نتنياهو إلى التنصل من التصريح، وقال ردا على ذلك “بيان من هذا النوع مخالف لرأي رئيس الوزراء وعمله من أجل الطائفة الدرزية، ومن المثير للسخرية محاولة نسب هذه المقولة إليه”.