الجيش يحبط هجوما للنصرة بريف اللاذقية.. ويدحر داعش في السويداء
تحرّك أميركي في الشمال السوري: نحو عرقلة حوار «قسد ــ دمشق»
حوار جريدة الأيام مع نبيل صالح
وحدات من الجيش توقع عدداً من القتلى بصفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به بريف حماة الشمالي
السويداء بعد المجزرة: بضع حقائق قاسية
وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا غرب دمشق
رويترز: الشرطة الروسية ستنتشر في هضبة الجولان المحتل
موسكو: مناطق وجود القوات الأمريكية في التنف تشهد تزايداً ملحوظاً لإرهابيي “داعش”
تركيا توحّد فصائل إدلب «المعتدلة»... للحفاظ على «خفض التصعيد»
ريف السويداء: درع واقٍ من الأهالي والجيش
داعش “انتهى”.. والمنطقة الجنوبية قاب قوسين من إعلان التحرير الكامل
رفع العلم الوطني في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي
الجيش يحرر قرية القصير آخر معاقل إرهابيي (داعش) في حوض اليرموك بريف درعا
الرئيس الأسد يوجه كلمة إلى القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش
«تفاهمات» سوتشي: إطلاق «اللجنة الدستورية»... ومصير إدلب؟

“إسرائيل” تدعو الموحدين الدروز للانتقال إلى سوريا وإقامة دولة درزية هناك؟!

ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية أن ناتان ايشل وهو أحد المقربين من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو دعا الدروز في الأراضي المحتلة إلى الانتقال إلى سوريا وإقامة دولة درزية هناك، وذلك على خلفية احتجاجهم على قانون القومية الذي أقره الكنيست.

ونقل الصحافي “امنون ابراموفيتش” في القناة “الثانية عشر” عن ايشل قوله “بعد أن انطلقنا، لا ينبغي تغيير أي كلمة في قانون القومية، وأي شخص لا يناسبه ذلك، فإن لديه جماعة درزية كبيرة في سوريا وهو مدعو لإقامة الدولة الدرزية هناك”.

وسارع مكتب نتنياهو إلى التنصل من التصريح، وقال ردا على ذلك “بيان من هذا النوع مخالف لرأي رئيس الوزراء وعمله من أجل الطائفة الدرزية، ومن المثير للسخرية محاولة نسب هذه المقولة إليه”.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.