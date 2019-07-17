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“إسرائيل ” تتخذ قرارات استراتيجية عاجلة بعد خطاب نصرلله

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارات استراتيجية عاجلة، في أعقاب خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله.

ذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قررت تحصين 20 موقعا إسرائيليا من الهجمات الصاروخية، تخوفا من إقدام “حزب الله” اللبناني على استهدافها بصواريخ دقيقة.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن قرار الجبهة الداخلية يأتي في أعقاب تقديرات استخباراتية بأن “حزب الله” سيعمل على استهداف مواقع استراتيجية إسرائيلية، بهدف الإضرار بقدرات الجيش القتالية، وتسجيل انتصار معنوي في مواجهة مقبلة.

وأوردت الصحيفة أن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي لعام 2016، كان قد لفت إلى خلل وإخفاق في تحصين مواقع تعتبر استراتيجية إسرائيلية.


وأكدت الصحيفة العبرية أنه من بين المواقع التي سيتم تحصينها ضمن 20 موقع استراتيجي، منشآت تابعة لشركة الكهرباء وشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، إضافة إلى مواقع حساسة واستراتيجية إسرائيلية، بوجه عام، لم تحددها الصحيفة.


يشار إلى أن الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، قد أوضح خلال مقابلة تلفزيونية، أجراها الجمعة الماضية، بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب لبنان الثانية (حرب يوليو/ تموز 2006)، أن لدى الحزب قدرات يمكنها استهداف أي مكان إسرائيلي، أي أن “حزب الله” يمكنه استهداف إسرائيل كلها حتى مدينة إيلات في الجنوب.

 

 

وكالات